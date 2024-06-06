Бывший глава администрации Цимлянского района останется в СИЗО до 30 июня

Фото: Администрация Цимлянского района

В Ростовской области суд продлил арест бывшему главе администрации Цимлянского района Владимиру Светличному. Экс-чиновник будет находиться под стражей до 30 июня включительно.По версии следствия, Светличный завысил смету контракта на ремонт Цимлянского краеведческого музея, который проходил с 2019 по 2021 годы. Работы якобы обошлись в 15 миллионов рублей, а контракт с подрядчиком был заключен почти на 34 миллиона.В августе 2023 года Владимира Светличного задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Злоупотребление должностными полномочиями».Владимир Светличный был назначен главой администрации Цимлянского района Ростовской области в 2018 году. За неделю перед задержанием он оставил пост и выразил желание пойти добровольцем на СВО.