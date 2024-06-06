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Бывший глава администрации Цимлянского района останется в СИЗО до 30 июня

Бывший глава администрации Цимлянского района останется в СИЗО до 30 июня
В Ростовской области суд продлил арест бывшему главе администрации Цимлянского района Владимиру Светличному. Экс-чиновник будет находиться под стражей до 30 июня включительно.

По версии следствия, Светличный завысил смету контракта на ремонт Цимлянского краеведческого музея, который проходил с 2019 по 2021 годы. Работы якобы обошлись в 15 миллионов рублей, а контракт с подрядчиком был заключен почти на 34 миллиона.

В августе 2023 года Владимира Светличного задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Владимир Светличный был назначен главой администрации Цимлянского района Ростовской области в 2018 году. За неделю перед задержанием он оставил пост и выразил желание пойти добровольцем на СВО.
Фото: Администрация Цимлянского района
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