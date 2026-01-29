Фото: РСЧС

В Ростовской области утром 29 января объявили отбой беспилотной опасности. Сообщение от РСЧС пришло около 6:00.Беспилотная опасность в донском регионе была объявлена вечером 28 января. Примерно в 20:30 жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Утром оперативные службы сняли режим беспилотной опасности. По информации Минобороны России, за ночь средства ПВО перехватили над Ростовской областью четыре БПЛА. Губернатор донского региона Юрий Слюсарь сообщил, что дроны были уничтожены в городе Каменске-Шахтинском и в Каменском районе.