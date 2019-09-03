Завод «Донские биотехнологии» обязали выплатить 12,2 млрд рублей «Россельхозбанку»



«Россельхозбанк» требует с завода «Донские биотехнологии» выплатить им 12,2 миллиарда рублей. Соответствующее решение было принято 2 сентября в ростовском арбитраже.



Взыскатель требовал деньги с завода еще в апреле. Многомиллиардная сумма включает не только срочную задолженность (около 10 миллиардов), но и просроченную задолженность, проценты за кредит, а также комиссию и неустойку. В итоге сумма долга составила 12,2 миллиарда рублей.



Ростовский арбитражный суд поддержал требование «Россельхозбанка».



В отношении завода «Донские биотехнологии», принадлежащего Вадиму Варшавскому, ввели процедуру наблюдения весной 2019 года. С соответствующим требованием в суд обратилось ООО «Завком-инжиниринг», которому он должен был 24,9 миллиона рублей.



Отметим, ранее власти заявляли, что производство на «Донбиотехе» планируется восстановить в середине 2021 года.