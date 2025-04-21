Дотла сгорела баня в Ростовской области

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В Новошахтинске Ростовской области вечером 20 апреля дотла сгорела деревянная баня. Инцидент произошел в частном секторе.Согласно информации от пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание было зафиксировано в 18:47 на территории частного дома по улице Радищева, 64.На место происшествия оперативно прибыли два пожарных расчета в составе шести человек. Локализовать и ликвидировать пожар на площади 15 квадратных метров удалось к 19:40.Представители ведомства подчеркнули, что в результате пожара никто не получил травм.