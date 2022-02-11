Автосервис с мансардой сгорел в поселке под Ростовом

Фото: yandex.ru

В Аксайском районе сгорело здание автосервиса. Происшествие случилось ранним утром 13 февраля на улице Березовой в поселке Темерницком.Здание Gt Сервиса вспыхнуло около 6 часов утра. Пожарные приехали на место, когда огнем было охвачено 150 квадратных метров постройки, в том числе горела и мансарда. К счастью, людей внутри не было, и никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Причина возгорания выясняется.Стоит отметить, что в Темерницком всего два автосервиса. И Gt Сервис пользовался не очень большим спросом у клиентов.