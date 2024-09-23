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Автомобилист пострадал в ДТП в Ростовской области

Автомобилист пострадал в ДТП в Ростовской области
В Волгодонске Ростовской области в ДТП пострадал автомобилист. Происшествие случилось 23 сентября на улице Портовая, 9.

Около 13:30 по дороге ехал 60-летний мужчина за рулем «Тойоты Короллы». Предварительно, водитель двигался на красный свет. Автомобиль врезался во «Форд Фьюжен» под управлением 46-летнего мужчины.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель «Форда». Его доставили в больницу, где оказали разовую медпомощь.
Фото: УГИБДД по РО
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