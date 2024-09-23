Автомобилист пострадал в ДТП в Ростовской области

Фото: УГИБДД по РО

В Волгодонске Ростовской области в ДТП пострадал автомобилист. Происшествие случилось 23 сентября на улице Портовая, 9.Около 13:30 по дороге ехал 60-летний мужчина за рулем «Тойоты Короллы». Предварительно, водитель двигался на красный свет. Автомобиль врезался во «Форд Фьюжен» под управлением 46-летнего мужчины.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель «Форда». Его доставили в больницу, где оказали разовую медпомощь.