Автомобиль стоимостью около двух миллионов сгорел в Ростове



Люксовый автомобиль сгорел в Ростове. Происшествие случилось на улице Добровольского 5 сентября.



По словам очевидцев, возгорание случилось в задней части автомобиля «Киа Стингер». Когда на место прибыли спасатели, почти вся машина была в огне. К счастью, в результате возгорания сильные повреждения получил только автомобиль. Жертв среди людей нет.



Стоит отметить, что ремонт дорогой машины влетит владельцу в копеечку, ведь стоимость иномарки колеблется в пределах двух миллионов рублей.





