Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Автобус, трамвай и легковушка столкнулись в Ростове-на-Дону

Автобус, трамвай и легковушка столкнулись в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием общественного транспорта. Происшествие случилось на проспекте Будённовском днём 18 января.

О случившемся стало известно из сообщения очевидцев. Авария произошла в районе Центрального рынка. Здесь друг в друга врезались автобус № 6, трамвай и легковушка «Рено Логан». Рядом с местом аварии быстро образовался затор из электротранспорта. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.