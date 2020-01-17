Автобус, трамвай и легковушка столкнулись в Ростове-на-Дону



В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием общественного транспорта. Происшествие случилось на проспекте Будённовском днём 18 января.



О случившемся стало известно из сообщения очевидцев. Авария произошла в районе Центрального рынка. Здесь друг в друга врезались автобус № 6, трамвай и легковушка «Рено Логан». Рядом с местом аварии быстро образовался затор из электротранспорта. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.