В Ростове столкнулись легковушка и автобус № 163



Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки произошло в Ростове-на-Дону. Авария случилась 12 октября около 10:30 на проспекте Нагибина.



На дороге друг в друга врезались легковая машина «Рено Логан» и микроавтобус маршрута № 163. Маршрутка протаранила иномарку и вдавила её в столб. Оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия ни один человек не пострадал. Однако, по словам очевидцев, несколько человек были доставлены в больницу на «скорой». Информация о ДТП уточняется.

