Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове столкнулись легковушка и автобус № 163

В Ростове столкнулись легковушка и автобус № 163
Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки произошло в Ростове-на-Дону. Авария случилась 12 октября около 10:30 на проспекте Нагибина.

На дороге друг в друга врезались легковая машина «Рено Логан» и микроавтобус маршрута № 163. Маршрутка протаранила иномарку и вдавила её в столб. Оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия ни один человек не пострадал. Однако, по словам очевидцев, несколько человек были доставлены в больницу на «скорой». Информация о ДТП уточняется.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.