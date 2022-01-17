В Таганроге 18-летний парень на «Калине» сбил пешехода

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В Таганроге 18-летний водитель «Лады Калины» сбил мужчину прямо на пешеходном переходе. Авария произошла около четырех часов дня 18 января на улице Социалистической, 37.Предварительно известно, что таганрожец за рулем отечественного автомобиля уже подъезжал к «зебре», когда дорогу начал переходить 48-летний пешеход. Вместо того, чтобы притормозить и пропустить мужчину, парень просто сбил его.- В результате случившегося пешехода госпитализировали с травмами, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.