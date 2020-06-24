В Ростове закрылся независимый Театр 18+

В Ростове о своём закрытии сообщил Театр 18+. Новость появилась в официальном аккаунте театра 25 июня.«Мы вынуждены сообщить вам, что в качестве постоянно действующей репертуарной театральной площадки Театр 18+ больше существовать не будет», - сообщили в театре.Главной причиной закрытия стали финансовые проблемы. Благодаря поддержке поклонников театру удалось продержаться до конца сезона, но долги продолжают накапливаться.До ухода на карантин театр собирал средства на постановку оперы «Это любовь». Поклонники помогли собрать 50% от необходимой суммы. Труппа пообещала выпустить постановку в онлайн-формате, а когда это станет возможным, показать ее вживую. Также театр пообещал выполнить все обязательства по вознаграждениям на краудфандинговом проекте «Планеты» по сбору средств на этот спектакль.Напомним, финансовые трудности у независимого театра появились ещё до начала режима самоизоляции. В начале марта на пресс-конференции художественный руководитель театра Юрий Муравицкий сообщил, что театр меняет формат работы, чтобы выбраться из кризиса. Однако ситуацию усугубили карантин, введённый из-за распространения коронавируса, и последовавшее за ним закрытие театра на неопределённый срок.