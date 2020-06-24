В Ростове закрылся независимый Театр 18+
В Ростове о своём закрытии сообщил Театр 18+. Новость появилась в официальном аккаунте театра 25 июня.
«Мы вынуждены сообщить вам, что в качестве постоянно действующей репертуарной театральной площадки Театр 18+ больше существовать не будет», - сообщили в театре.
Главной причиной закрытия стали финансовые проблемы. Благодаря поддержке поклонников театру удалось продержаться до конца сезона, но долги продолжают накапливаться.
- Несмотря на то, что все работники ушли в отпуск без содержания на неопределённый̆ срок, аренду мы продолжаем платить. Это, а также абсолютная непредсказуемость происходящего в стране и в мире заставило нас принять это непростое решение, - добавили в театре.
До ухода на карантин театр собирал средства на постановку оперы «Это любовь». Поклонники помогли собрать 50% от необходимой суммы. Труппа пообещала выпустить постановку в онлайн-формате, а когда это станет возможным, показать ее вживую. Также театр пообещал выполнить все обязательства по вознаграждениям на краудфандинговом проекте «Планеты» по сбору средств на этот спектакль.
Напомним, финансовые трудности у независимого театра появились ещё до начала режима самоизоляции. В начале марта на пресс-конференции художественный руководитель театра Юрий Муравицкий сообщил, что театр меняет формат работы, чтобы выбраться из кризиса. Однако ситуацию усугубили карантин, введённый из-за распространения коронавируса, и последовавшее за ним закрытие театра на неопределённый срок.