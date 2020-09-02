В Москве простились с народным артистом РФ Борисом Клюевым

В столице России прошла церемония прощания с известным артистом Борисом Клюевым. Актер сериала «Воронины» скончался на 77-м году жизни 1 сентября после продолжительной болезни.О печальной новости сообщили в Малом театре. На протяжении долгого времени актер боролся с онкологией, но так и не смог преодолеть заболевание.Церемония прощания с известным артистом прошла в Малом театре, где служил актер. На гражданскую панихиду собрались сотни людей – близкие, друзья, коллеги и поклонники Бориса Клюева. Проводить его в последний путь пришла и партнерша по сериалу «Воронины», близкая подруга Бориса Клюева Екатерина Волкова. Анна Фроловцева, сыгравшая роль супруги Клюева в сериале, до сих пор не может прийти в себя после известия о смерти близкого друга и коллеги.Больше 10 лет актер был для телезрителей Николаем Ворониным. Его любимая фраза: «Египетская сила!» давно стала афоризмом.