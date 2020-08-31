Умер народный артист РФ и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев

На 77-м году жизни скончался народный артист РФ и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев. Печальная новость стала известна 1 сентября.О смерти актера сообщили в Малом театре, где он работал долгие годы. Известно, что артист долго страдал онкологическим заболеванием легких. Возраст и тяжелое течение болезни не оставило шансов любимому миллионами россиян артисту.Борис Клюев был одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, а также худруком двух курсов Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Являлся членом правления Гильдии актеров кино России. Зрителям он больше запомнился в роли Николая Воронина в сериале «Воронины» на СТС.Знаменитая фраза артиста - «Египетская сила» - давно стала афоризмом и пользуется широкой популярностью даже у молодежи.Слова соболезнования выразила и сериальная супруга Клюева, актриса Анна Фроловцева. Артистка не нашла слов, чтобы выразить боль утраты. О дате похорон народного артиста РФ станет известно позже.