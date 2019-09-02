В Ростовской области умер полковник МЧС



После непродолжительной болезни в Ростовской области умер полковник МЧС. Евгений Сахно скончался 2 сентября на 43-м году жизни.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что не так давно полковник узнал о тяжёлой болезни. К несчастью, недуг одержал верх, и Евгений вскоре скончался.



Коллеги вспоминают его как отзывчивого и чуткого человека, который не оставался равнодушным к проблемам чужих людей.



Церемония прощания с Евгением Сахно пройдёт 5 сентября в посёлке Рассвет Аксайского района.