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В Ростовской области умер полковник МЧС

В Ростовской области умер полковник МЧС
После непродолжительной болезни в Ростовской области умер полковник МЧС. Евгений Сахно скончался 2 сентября на 43-м году жизни.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что не так давно полковник узнал о тяжёлой болезни. К несчастью, недуг одержал верх, и Евгений вскоре скончался.

Коллеги вспоминают его как отзывчивого и чуткого человека, который не оставался равнодушным к проблемам чужих людей.

Церемония прощания с Евгением Сахно пройдёт 5 сентября в посёлке Рассвет Аксайского района.

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