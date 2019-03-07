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Он был строг, но справедлив: таганрожец Виктор Добронравов поделился воспоминаниями о Владимире Этуше

Он был строг, но справедлив: таганрожец Виктор Добронравов поделился воспоминаниями о Владимире Этуше
Актёр из Таганрога Виктор Добронравов поделился своими воспоминаниями о Владимире Этуше. Сейчас, 12 марта, в театре Вахтангова проходит церемония прощания с Владимиром Абрамовичем. Артист и по совместительству театральный педагог скончался 9 марта в московской больнице. По словам его дочери, причиной смерти стала остановка сердца. Он умер в возрасте 96 лет.

Каждый россиянин знает Этуша по его несравненным ролям в отечественных фильмах, при этом особое значение его личность имеет для Ростова. Он принимал участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.
Для многих актёров театра и кино Этуш стал наставником и добрым другом. Будучи профессором училища имени Щукина, он «воспитал» и актёра Виктора Добронравова.

Провожая учителя в последний путь, таганрожец сказал о нём несколько тёплых слов.

- Он был строг, но справедлив, - передаёт его слова МК. - Он до последнего дня выходил на сцену и занимался своим делом. Два месяца назад он сыграл последний спектакль, а ведь 96 лет человеку. На каждую его роль можно смотреть, как на учебник.

Коллеги, ученики, преданные поклонники, как заведено, простились с Владимиром Абрамовичем громом аплодисментов.

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