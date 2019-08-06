Концерт певицы Наргиз отменили в Ростове



За два дня до концерта Наргиз в Ростове выступление отменили. Об этом заявила исполнительница на своей странице в Инстаграме.



По словам певицы лейбла «MALFA», в отмене концерта виноват сам продюсерский центр. Якобы еще в июле Наргиз запретили исполнять песни Максима Фадеева, а также центр не захотел поддерживать исполнительницу в туре. Несмотря на попытки певицы выяснить лично у продюсера причины такого отношения к ней, все запросы так и остались без ответа.



Тур Наргиз под угрозой срыва. Известно точно, что 10 августа концерта в Ростове не будет. Исполнительнице остается многотысячно раз извиняться перед поклонниками и обещать приехать при лучших обстоятельствах.