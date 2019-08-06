Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Культура

0 Версия для печати

Концерт певицы Наргиз отменили в Ростове

Концерт певицы Наргиз отменили в Ростове
За два дня до концерта Наргиз в Ростове выступление отменили. Об этом заявила исполнительница на своей странице в Инстаграме.

По словам певицы лейбла «MALFA», в отмене концерта виноват сам продюсерский центр. Якобы еще в июле Наргиз запретили исполнять песни Максима Фадеева, а также центр не захотел поддерживать исполнительницу в туре. Несмотря на попытки певицы выяснить лично у продюсера причины такого отношения к ней, все запросы так и остались без ответа.

Тур Наргиз под угрозой срыва. Известно точно, что 10 августа концерта в Ростове не будет. Исполнительнице остается многотысячно раз извиняться перед поклонниками и обещать приехать при лучших обстоятельствах.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.