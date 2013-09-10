В Ростове задержали мужчину, пытавшегося рграбить банк, угрожая взрывом
Вчера, 22:50 |
ROSTOV.RU
В Ростове задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк, угрожая взорвать здание.
Неизвестный вошел в отделение «Сбербанка», расположенного на улице Немировича-Данченко, и передал кассиру записку, в которой говорилось, что если ему не отдадут деньги, он взорвет офис. После того, как сотрудница финансового учреждения нажала тревожную кнопку, подозреваемый скрылся. - Полицейские установили личность гражданина и задержали его по горячим следам – им оказался 26-летний ростовчанин, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности и длительное время не работающий, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
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