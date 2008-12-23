План праздничных мероприятий на все новогодние каникулы
Сегодня, 10:44 |
ROSTOV.RU
Театрализованные представления, викторины и ярмарки пройдут во всех районах города.
В Ростове во время новогодних праздников запланированы десятки мероприятий. Обширная программа включает в себя дискотеки, викторины, ярмарки, театрализованные представления и многое другое.
Мероприятия пройдут во всех районах города, парках культуры и отдыха. Новогоднюю ночь, 31 декабря, ростовчане могут встретить у входа в парк им. М. Горького, где на экране будет транслироваться поздравление президента России.
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