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План праздничных мероприятий на все новогодние каникулы

Сегодня, 10:44 |  ROSTOV.RU

Театрализованные представления, викторины и ярмарки пройдут во всех районах города.
План праздничных мероприятий на все новогодние каникулы
В Ростове во время новогодних праздников запланированы десятки мероприятий. Обширная программа включает в себя дискотеки, викторины, ярмарки, театрализованные представления и многое другое.

Мероприятия пройдут во всех районах города, парках культуры и отдыха. Новогоднюю ночь, 31 декабря, ростовчане могут встретить у входа в парк им. М. Горького, где на экране будет транслироваться поздравление президента России.

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