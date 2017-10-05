«Ростов-Дон» победил «Брест»



В стартовом матче еврокубкового сезона «Ростов-Дон» с трудом одолел французский «Брест» - 26:24.



В чемпионате России, увы, дела идут не так хорошо. Ростовчанки потерпели два поражения подряд – от «Астраханочки» и тольяттинской «Лады», а потому крайне важно было добиться положительного результата в международном матче.



Начало осталось за «Брестом». Француженки быстро повели в счете - 2:0, 3:1, но чемпион России нашел в себе силы не отпускать соперника слишком далеко. Вскоре «Ростов-Дон» вышел вперед, забив пять голов подряд. В такой ситуации главный тренер французской команды был вынужден взять тайм-аут. Встряска подействовала – через несколько минут счет был равным - 7:7. До конца первой половины встречи никому не удавалось оторваться. На отдых команды ушли при счете 14:13 в пользу дончанок. Вся борьба была еще впереди.



Во втором тайме «Ростов-Дон» заиграл с преимуществом. Примерно в середине тайма отрыв составлял пять голов – 20:15. Однако француженки вернулись в гонку и сумели сравняться – 21:21, 23:23. Финальный отрезок матча был крайне нервным. Судьба двух очков могла зависеть от одного-единственного броска. В такой ситуации хладнокровнее оказались ростовчанки. За пару секунд до финальной сирены Ксения Макеева окончательно «похоронила» интригу. Итог – трудный выигрыш чемпиона России – 26:24.



У «Бреста» точнее других атаковала Йована Стойлькович – шесть точных бросков. У «Ростов-Дона» эффективнее всех была Ксения Макеева – пять голов. По четыре мяча - на счету Анны Вяхиревой, Катарины Булатович и Виктории Борщенко.



15 октября в Дании «Ростов-Дон» сыграет с «Мидтьюлландом», но до этого 10 октября еще предстоит сразиться с краснодарской «Кубанью» Евгения Трефилова.

