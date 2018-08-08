ФК «Ростов» уступил дома «Крыльям Советов»



Ростовчане проиграли самарским «Крыльям Советов» - 0:1.

В этом сезоне дончане здорово стартовали – две победы (над ЦСКА и грозненским «Ахматом») позволили подопечным Валерия Карпина взобраться на вершину турнирной таблицы. «Сине-зеленые» начали намного скромнее – всего одно очко в двух матчах. Все это говорило в пользу того, что именно ростовчан стоит считать фаворитами.



В первой части тайма «желто-синие» больше владели мячом, но чего-то не хватало. В атаке почти не было опасности. А вот у «Крыльев» дела ладились куда лучше. Сначала Павел Яковлев дальним ударом проверил Илью Абаева. Далее нехитрая перепасовка на правом фланге закончилась острым прострелом во вратарскую и едва не вылилась в гол. В самом конце первого тайма команда гостей сумела открыть счет. Случилось это за счет индивидуального мастерства. Александр Соболев отобрал мяч, обвел сразу троих защитников и из-за пределов штрафной нанес удачный удар в дальнюю «девятку» - 0:1.



Во второй части игры «Ростов», разумеется, старался отыграться, а самарский клуб при любом удобном случае тянул время. В итоге гостям удалось одержать победу. Ростовчане нанесли несколько опасных ударов – Аяз Гулиев, Сверрир Ингасон, Сергей Паршивлюк, Александр Зуев, вновь Гулиев. На 89-й минуте Ризиуан Мирзов протащил мяч из центра поля до самой вратарской соперника, по пути обыграв нескольких игроков «Крыльев», однако нанести удар не удалось. Пожалуй, это был наиболее острый момент у ворот Евгения Конюхова. Итог – проигрыш «Ростова» с минимальным счетом.



В других матча третьего тура РПЛ «Динамо» (Москва) сыграло вничью на выезде с «Уралом» (Екатеринбург), «Спартак» (Москва) обыграл «Анжи» (Махачкала) - 1:0, а ЦСКА (Москва) разошелся миром с «Енисеем» (Красноярск) - 1:1.



У «Ростова» в копилке остается 6 баллов – второе/третье места. 19 августа подопечные Валерия Карпина сыграют в родных стенах с «Енисеем».