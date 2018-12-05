Жители Аксая не хотят становиться ростовчанами



Фото: Fotokto.ru



Жители Аксая выступили против вхождения в состав Ростова. Аксайчане не хотят становиться «спальным районом» донской столицы.



Поменяв прописку, жители пригорода лишатся надбавок и ряда льгот. В частности, автоматически аннулируется 25-процентная надбавка за работу на селе для учителей и врачей. На территории Аксая действует программа по улучшению жилищных условий для работников агропромышленного комплекса. Соответственно, в Ростове она работать не будет.



Кроме того, местные жители переживают, что в связи со сменой статусу увеличатся налоги и коммунальные платежи.



Между тем, многие говорят о вполне благополучной жизни в маленьком городе, где есть все необходимое для комфорта. Аксайчане отмечают, что ряд трудностей с транспортом, детсадами и школами есть в отдельных поселениях района, в частности, в Щепкино. Не исключено, что именно они стали авторами инициативы объединения, направленной в правительство Ростовской области.



Кроме того, многие жители Аксая воспринимают объединение как отказ от своей истории и самобытности. Город старше Ростова, ему почти 450 лет.