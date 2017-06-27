Закрытые шахты угрожают экологии Ростовской области

Богатое «шахтное» прошлое региона может обернуться полной потерей собственных источников питьевой воды угольных территорий Дона.



Ученые бьют тревогу. Неконтролируемый процесс остановки угольных шахт может привести к техногенному бедствию, последствием которого станут появление обширных заболоченностей, разрушение многих зданий и сооружений, загрязнение рек и водоемов, потеря источников питьевой воды.



Об этой проблеме снова заговорили после начала боевых действий в соседней Украине. В охваченном войной Донбассе происходит неконтролируемое закрытие многих шахт. И экологические последствия этих процессов отразятся и на части Ростовской области. Однако, источником угроз являются и шахты, закрытые в Ростовской области за последние 25-30 лет.



За комментариями Rostov.ru обратился к специалистам Южного научного центра Российской академии наук.



Еще 30 лет назад Ростовская область была регионом с развитой угольной промышленностью. Все изменилось в начале 1990-х годов. Одна за другой шахты стали закрываться. А специалисты, которые занимались разведкой и разработкой угольных месторождений, стали невольными «могильщиками» шахт. Один из них – ведущий научный сотрудник института аридных зон ЮНЦ РАН доктор технических наук и кандидат геолого-минералогических наук Александр Вадимович Мохов.



Всю свою жизнь Александр Вадимович работает в области угольной геологии и гидрогеологии. Специалистов подобных ему не то что в области, в стране единицы. Основные направления его исследований: подземные воды и геоэкология угольных месторождений, шахтная гидрогеология.



- Если в советское время я принимал участие в разведке угольных месторождений и подготовке геологических материалов для строительства угледобывающих предприятий, то с начала 1990-х годов начал заниматься вопросами ликвидации угольных шахт и разрезов по всей стране, – рассказывает Александр Вадимович. – Составлял гидрогеологические и геоэкологические части проектов ликвидации шахт и разрезов, занимался разработкой систем мониторинга ее последствий.







Мохов был одним из первых в стране, кто занялся этим вопросом. Он принимал участие в составлении проектов ликвидации практически всех шахт Восточного Донбасса. Таковых было к концу 1991 года несколько десятков. А после аварийных прорывов воды в шахте «Западная-Капитальная» в октябре 2003 года, повлекшей гибель двух горняков, привлекался в качестве эксперта к расследованию ЧП, выступал в суде.



- Мне удалось спасти от приговора людей, которых пытались обвинить в аварии. Их обвиняли в халатности, в частности, в некачественной цементации пород между затопленными и действующими выработками шахты. Но причина ЧП была в другом. Прорыв в шахте произошел в результате непредвиденных, ранее неизвестных науке явлений – резкого увеличения водопроницаемости горных пород под влиянием глубокого затопления выработок верхних горизонтов шахты. При этом вокруг выработок возникли трещины шириной до 10 сантиметров, по которым в действующую шахту хлынула вода. Эти трещины, раз возникнув, периодически закрывались, потом снова открывались. К счастью, суд прислушался к моим доводам.



Подобная расшифровка механизма позволила объяснить ряд вредных геоэкологических процессов, сопровождающих ликвидацию угольных шахт. В частности, стала понятна причина распространения загрязненных вод на многие километры от затопленных шахт. Причем вода могла подняться намного выше уровня затопления шахт. Например, в ряде населенных пунктов воду из скважин вдруг внезапно становилось невозможно пить. Ранее пресная вода стала иметь кратно более высокую минерализацию и приобретала явно шахтный характер.



- Такой случай был на железнодорожной станции Грачи. Здесь произошло активное загрязнение подземных вод, предположительно, за счет поступления воды из выработок затопленной шахты «Калитва». Такие случаи известны в других районах и свидетельствуют об ухудшении качества подземных источников водоснабжения населения и об опасности таких процессов.







К настоящему времени в Ростовской области остались четыре из действовавших к концу 1980-х годов шахт. На многих из закрываемых еще какое-то время продолжалась откачка шахтных вод. Затем водоотведение по разным причинам было прекращено, и они стали постепенно затапливаться за счет естественного притока подземных вод. И тут возникли серьезные геоэкологические проблемы, которые подтвердили мрачные прогнозы специалистов и показали несостоятельность уверений «друзей народа», кричавших, что с закрытием шахт в регионе произойдет улучшение экологической ситуации. Грязная вода из многих затопленных шахт стала подниматься на поверхность и попадать в реки Лихая, Аюта, Атюхта, Бургуста, Быстрая и другие. Отсюда шахтная вода поступает в Северский Донец и Дон, активно их загрязняя.



Из ряда шахт и их «кустов» ведется откачка воды специальными водоотливами или ее выпуск по скважинам, чтобы не допустить неприемлемого подъема уровня затопления выработок. В противном случае произойдет подъем уровня грунтовых вод с опасным приближением к земной поверхности, затоплением подвалов, погребов, загрязнением колодцев, заболачиванием и загрязнением поверхности земли, опасным смачиванием оснований и фундаментов сооружений.



- Это процесс катастрофический по своим последствиям. Развитию подтопления способствует оседание поверхности земли над шахтными выработками с образованием ложбин, провалов, трещин и т. п. Уже подтоплены города Шахты, Новошахтинск, Донецк, Гуково, многие мелкие населенные пункты области.







Борьба с подтоплением путем откачки или выпуска воды из шахт, что делается в городах Шахты, Новошахтинск, Гуково и ряде других населенных пунктов, привела к поступлению на поверхность больших объемов грязной шахтной воды – до 3 000 кубометров ежечасно, которая после символической очистки или вовсе без нее поступает в реки региона.



- Шахтная вода имеет минерализацию обычно от 5 до 15 граммов на литр, что примерно во столько же раз превышает привычную для нашей области минерализацию речных вод и превосходит предельно допустимую концентрацию солей в питьевых водах. Вода содержит большое количество железа, много других вредных веществ (марганец, цинк, никель и др.) и представляет большую опасность для речных обитателей.



Экологическая ситуация в реках ухудшатся особенно там, где осуществляются концентрированный сброс или поступление в них шахтных вод. Попытки очистить сбрасываемые или стекающие воды до безопасного уровня оказываются практически безрезультатными в связи с необходимостью затратить на эти цели громадные средства и слабой разработанностью дешевых технологий обезвреживания крупных объемов высокоминерализованных вод.



Сильнейший удар от сброса воды приходится на малые и средние реки Ростовской области, которые в определенной мере еще сохранили способность к самоочищению и свой «грудью» прикрывают от непомерного загрязнения Северский Донец и Дон.



- Совместно с учеными ЮРГПУ (НПИ) нами установлено, что откачка или выпуск из шахт воды породили процессы активизации окисления сульфидов железа в горных породах и угольных пластах, усилили переход в шахтные воды химических соединений из горного массива. Оказалось, что чем интенсивней ведется откачка или выпуск воды, тем минерализованней, загрязненней, вредней для окружающей среды она становится. Это заставляет со скептицизмом относиться к защите территории от подтопления таким путем, поскольку ущерб от загрязнения среды шахтными водами может перекрыть ущерб от текущего или будущего подтопления. Нужно искать иные технические решения.







Можно констатировать, что по сравнению с 80-ми годами экологическая ситуация в Восточном Донбассе, в той ее части, которая так или иначе связана с деятельностью угольной промышленности и ее прекращением, явно ухудшилась. Причем со временем ситуация будет только ухудшаться. Она сейчас, по сути, патовая. Откачка вод загрязняет реки и водоемы региона. Прекращение откачки заболачивает территории, подмывает фундаменты зданий и сооружений, приводит к подтоплениям. Вероятные события необходимо предвидеть и уже сейчас думать, как ослабить их негативные последствия.



Помимо вывода территорий и источников водоснабжения из хозяйственного оборота, подобные процессы могут привести к ухудшению здоровья и повышению смертности населения.



В архиве ученого - десятки фотографий последствий поступления шахтных вод на поверхность. Ржавые пятна на земле, целые реки и водоемы рыжей воды зафиксированы в разных районах области. Эти территории непригодны не только для сельского хозяйства, но и для проживания людей.



Грязная шахтная вода с большим количеством солей уж сейчас делает непригодными для хозяйственно-питьевых нужд многие источники подземных и поверхностных вод.



Выводы ученых подтверждает и статистика Роспотребнадзора. Так, в 2016 году в Ростовской области появился дефицит питьевой воды. Вода поверхностных источников не отвечает гигиеническим требованиям по химическим показателям в 36,1% отобранных проб. Вода подземных источников по показателям цветности, мутности, железа, марганца, сероводорода, нитратов, аммиаки, общей жесткости, сухого остатка, хлоридов, сульфатов, магния, натрия не отвечала требованиям в 72,2% случаев.