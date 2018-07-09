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В Ростовской области на базе отдыха утонул подросток из Афганистана

В Ростовской области на базе отдыха утонул подросток из Афганистана
В городе Донецке на базе отдыха утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла 10 июля.

По словам очевидцев случившегося, мальчик отдыхал на берегу Северского Донца с дядей и тётей.
- Парень купался на глубине примерно полутора метров, - сообщил источник, - предположительно, он захлебнулся и утонул.

По информации источника, в Донецк отдыхающие приехали из Каменского района. Утонувший мальчик был гражданином Афганистана, в Ростовскую область он приехал в гости к родственникам. 13 июля ему должно было исполниться 15 лет.

В настоящее время решается вопрос о том, как доставить тело подростка на родину.

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