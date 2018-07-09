В Ростовской области на базе отдыха утонул подросток из Афганистана



В городе Донецке на базе отдыха утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла 10 июля.



По словам очевидцев случившегося, мальчик отдыхал на берегу Северского Донца с дядей и тётей.

- Парень купался на глубине примерно полутора метров, - сообщил источник, - предположительно, он захлебнулся и утонул.



По информации источника, в Донецк отдыхающие приехали из Каменского района. Утонувший мальчик был гражданином Афганистана, в Ростовскую область он приехал в гости к родственникам. 13 июля ему должно было исполниться 15 лет.



В настоящее время решается вопрос о том, как доставить тело подростка на родину.