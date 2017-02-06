В Ростовской области из-за гололёда ограничено движение транспорта на трассе Котельниково - Песчанокопское





В Ростовской области из-за гололёда ограничено движение транспорта на трассе Котельниково - Песчанокопское. Ограничение вводится на участке с 43 по 190 километр автодороги.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками полиции ограничено движение пассажирского транспорта на автодороге Котельниково – Песчанокопское, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В настоящее время сотрудники ГИБДД патрулируют данный участок трассы для обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям.