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В Ростовской области из-за гололёда ограничено движение транспорта на трассе Котельниково - Песчанокопское

В Ростовской области из-за гололёда ограничено движение транспорта на трассе Котельниково - Песчанокопское

В Ростовской области из-за гололёда ограничено движение транспорта на трассе Котельниково - Песчанокопское. Ограничение вводится на участке с 43 по 190 километр автодороги.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками полиции ограничено движение пассажирского транспорта на автодороге Котельниково – Песчанокопское, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД патрулируют данный участок трассы для обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям.

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