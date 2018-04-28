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В день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортаж

В день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортаж

В Ростове состоялось торжественное открытие новой набережной на Левом берегу Дона. В первый же день работы, 1 мая, городской парк посетили тысячи ростовчан.

В день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортаж

Парк, который получил название «Левобережный», занимает площадь 18,1 гектара. Его строительство началось в сентябре 2017 года. Набережная концептуально разделена на две зоны – для тихого спокойного отдыха и спортивного активного времяпрепровождения.

В день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортаж

Пешеходные аллеи вымощены булыжником. Их общая площадь составляет 75,4 тысячи кв. м, а протяженность - более одного километра.

Здесь расположены детские и спортивные площадки, выделено место под велодорожки.

В день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортаж

Вдоль аллей установлено более 500 скамеек с изображением герба Ростова, столики с лавочками, питьевые фонтанчики.

На различных спортивных площадках можно заниматься пляжным волейболом, футболом, большим и настольным теннисом, бадминтоном.

В день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортаж

1 мая праздничные мероприятия на новой ростовской набережной будут продолжаться до 21 часа.

В день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортажВ день открытия новую набережную посетили тысячи ростовчан: фоторепортаж

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