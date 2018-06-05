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Таганроженка выставила на продажу зуб мамонта

Таганроженка выставила на продажу зуб мамонта
Жительница Таганрога выставила на продажу зуб вымершего мамонта. Необычный лот стоимостью 2 миллиона 800 тысяч рублей появился на популярном сайте.

По словам Ирины – продавца зуба, в 2016 году ее муж был на заработках в Камчатском крае. Мужчина занимался ловлей рыбы. Однажды ему в сети попался зуб мамонта. Он подумал, что это обычный камень, и хотел выбросить находку, но местные жители отговорили его от этой идеи. Они определили, что 30-сантиметровому зубу, который весит четыре килограмма, - примерно 40 тысяч лет. Продавать его мужчина не стал, решил оставить себе на память о Камчатке и повез домой, в Таганрог.

Семья решилась на продажу зуба после того, как узнала, что у мужа Ирины онкология. Поэтому таганрожцы и решили продать древнюю находку. За фрагмент мамонта Ирина просит 2 800 000 рублей. Этот уникальный «камень» может стать как частью коллекции, так и экспонатом в музее.

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