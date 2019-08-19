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В Азове полицейские передали в музей найденную в сумке на улице кость мамонта

В Азове полицейские передали в музей найденную в сумке на улице кость мамонта

В Азовский музей-заповедник экспонаты, как правило, попадают с раскопок. Археологические работы ведутся в городе довольно активно. Однако бывают и исключения.

На днях сотрудники Росгвардии принесли в музей сумку, в которой была огромная кость. Полицейские нашли предмет во время объезда города на улице Комсомольской, напротив школы № 11.

Как определили научные сотрудники музея, кость принадлежала шерстистому мамонту, обитавшему в этих местах десять тысяч лет назад.
- Цвет даёт возможность учёным говорить о том, что данная кость пролежала в пресноводном водоёме десять тысяч лет, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Как фрагмент оказался в центре города, наверное, навсегда останется загадкой.

Сейчас кость, попавшая в музей таким необычным путём, проходит регистрацию и в ближайшее время будет изучена палеонтологами. Пока же в музейной экспозиции представлены фрагменты кости таза и зуб этого же вида.

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