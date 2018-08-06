Советский солдат из Ростова был найден в братской могиле под Новороссийском



На пляже под Новороссийском 4 августа местные жители нашли человеческие кости. Поисковики «Миус-фронта» выяснили, что в могиле находятся останки солдат Великой Отечественной войны. Одного из захороненных опознали по медальону. Он оказался жителем Ростовской области.



Рядом с останками солдата нашли смертный медальон со вкладышем. Благодаря ему удалось узнать, что умершего звали Окружко Захар Романович. Он родился в 1908 году. Солдат был стрелком 33-го мотострелкового полка НКВД. В армию его призвал Шалаевский военкомат Киевского района Ростовской области. Захар Романович погиб на Малой земле 20 апреля 1943 года при массированном артобстреле.



В могиле также были найдены останки еще 11 человек. Один из погибших имел при себе орден Красной Звезды. Поисковики пытаются установить личность солдата. Предполагается, что его тоже призывали из Ростовской области.



- Останки погибшего будут переданы родственникам, если удастся их найти. Тех героев, чьи имена останутся неизвестными, торжественно перезахоронят 13 сентября на мемориальном комплексе «Скорбящий ангел» кладбища «Кабахаха» в городе-герое Новороссийске, - сообщили сотрудники поисково-разведывательной группы «Миус-фронт».