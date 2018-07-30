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С 1 августа изменилось расписание пригородных поездов в Ростовской области

С 1 августа изменилось расписание пригородных поездов в Ростовской области
В Ростовской области изменилось расписание пригородных поездов. С 1 августа меняется время отправления электричек на направлениях Ростов-Таганрог, Таганрог-Ростов и Успенская-Таганрог. Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Так, поезд № 6070 Ростов-Таганрог-2 теперь отходит со станции на 10 минут раньше - в 04:15 и прибывает в пункт назначения в 06:02. В обратном направлении электричка № 6501 отбывает на минуту раньше - в 06:18. В Ростов поезд прибывает в 07:49. Электричка № 6301 из Успенской отправляется в 04:56 и прибывает на станцию Таганрог-2 в 06:16.

Кроме того, в сентябре планируются изменения в расписании пригородных поездов Волгодонская-Сальск, Сальск-Куберле, Ростов-Сальск и Лихая-Морозовская.

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