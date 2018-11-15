Ростовские власти через суд требуют освободить рынок «Привоз»
Ростовские власти через суд требуют освободить рынок «Привоз». Такое заявление от администрации города поступило в арбитражный суд.
Ранее на заседании гордумы власти решили построить на этом месте новую школу. Участок принадлежал Южному федеральному университету и находился в федеральной собственности. Территорию перевели в муниципальную собственность.
В настоящее время власти требуют от «Торгового комплекса Привоз» освободить участок площадью 33 квадратных метра. Заявление администрации приняли к рассмотрению.