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Ростовские власти через суд требуют освободить рынок «Привоз»

Ростовские власти через суд требуют освободить рынок «Привоз»
Ростовские власти через суд требуют освободить рынок «Привоз». Такое заявление от администрации города поступило в арбитражный суд.

Ранее на заседании гордумы власти решили построить на этом месте новую школу. Участок принадлежал Южному федеральному университету и находился в федеральной собственности. Территорию перевели в муниципальную собственность.

В настоящее время власти требуют от «Торгового комплекса Привоз» освободить участок площадью 33 квадратных метра. Заявление администрации приняли к рассмотрению.

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