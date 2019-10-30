Глава администрации Ростова подписал постановление о сносе рынка «Привоз»



Новый сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление о сносе рынка «Привоз». Документ опубликован на сайте администрации города 29 октября.



Сносу подлежат объекты общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров, расположенных на улице Зорге. На этом месте планируется построить общеобразовательную школу.



У сотрудников рынка есть полгода, чтобы освободить торговую площадку.



Как сообщалось ранее, для нового размещения рынка предлагалось несколько вариантов, в том числе на ГПЗ-10. Но площадки оказались очень далеко расположены.



Добавим, что администрация города выселяет с обжитой территории ещё один рынок. Но суд оставил в силе решение о ликвидации рынка «Белый аист» на улице Станиславского.