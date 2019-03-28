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Власти Ростова требуют взыскать больше 75 миллионов со строителей нового кладбища

Власти Ростова требуют взыскать больше 75 миллионов со строителей нового кладбища
Власти Ростова требуют взыскать больше 75 миллионов со строителей нового кладбища в Мясниковском районе. Соответствующий иск в арбитражный суд подало управление капитального строительства города.

Согласно документам суда управление рассчитывает получить 75 605 071 рубль от «Дорожно-ремонтного строительного управления ЮГА». В заявлении сообщается, что столько составила сумма неустойки подрядчика по муниципальному контракту.

Кладбище в Мясниковском районе планировалось построить в июле 2018 года. Однако сроки постоянно сдвигались. В итоге работы завершились только в феврале этого года. Известно, что кладбище еще не начало функционировать.

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