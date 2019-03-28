Власти Ростова требуют взыскать больше 75 миллионов со строителей нового кладбища



Власти Ростова требуют взыскать больше 75 миллионов со строителей нового кладбища в Мясниковском районе. Соответствующий иск в арбитражный суд подало управление капитального строительства города.



Согласно документам суда управление рассчитывает получить 75 605 071 рубль от «Дорожно-ремонтного строительного управления ЮГА». В заявлении сообщается, что столько составила сумма неустойки подрядчика по муниципальному контракту.



Кладбище в Мясниковском районе планировалось построить в июле 2018 года. Однако сроки постоянно сдвигались. В итоге работы завершились только в феврале этого года. Известно, что кладбище еще не начало функционировать.