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Власти Ростова добились через суд выселения продавцов с улицы Станиславского

Власти Ростова добились через суд выселения продавцов с улицы Станиславского
Власти донской столицы добились выселения торговцев с части Центрального рынка на улице Станиславского. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражного суда.

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону выиграл иск у ООО «Белый аист», который был подан в марте 2019 года в связи с нарушением договора аренды. Дело в том, что на месте обычных павильонов там должны были построить торговый центр.

Ростовский арбитражный суд постановил расторгнуть договор аренды участка на Станиславского, который был заключен еще в 1998 году. Теперь торговцы должны освободить территорию. Скорее всего, после того как продавцы покинут территорию, павильоны демонтируют.

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