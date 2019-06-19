Власти Ростова добились через суд выселения продавцов с улицы Станиславского



Власти донской столицы добились выселения торговцев с части Центрального рынка на улице Станиславского. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражного суда.



Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону выиграл иск у ООО «Белый аист», который был подан в марте 2019 года в связи с нарушением договора аренды. Дело в том, что на месте обычных павильонов там должны были построить торговый центр.



Ростовский арбитражный суд постановил расторгнуть договор аренды участка на Станиславского, который был заключен еще в 1998 году. Теперь торговцы должны освободить территорию. Скорее всего, после того как продавцы покинут территорию, павильоны демонтируют.