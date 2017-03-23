Авторизация

Регистрация
  • USD 57.42
  • EUR 61.86
Новости

Общество

0

Ростовские ветеринары спасли умирающего африканского ёжика

Ростовские ветеринары спасли умирающего африканского ёжика

Ростовские ветеринары спасли умирающего африканского ушастого ежа. Колючий питомец, живший в квартире со своими хозяевами, намотал на лапку нить. Лапка сильно посинела. Зверёк мог лишиться конечности, а потом и вовсе погибнуть от воспаления.

Дополнительные трудности в лечении животного были еще и из-за того, что размером домашний ёжик немногим больше новорожденного котёнка. Чтобы снять нить и обработать лапу, животному ввели специальный успокаивающий препарат. Но от него у зверька пошла аллергическая реакция. Колючий пациент начал синеть и задыхаться.

Нужно было принимать срочные меры. Ежу ввели внутривенную инъекцию антигипоксанта. Это специальный препарат, который повышает устойчивость организма к недостатку кислорода. Зверек смог спокойно пережить все манипуляции и операция успешно завершилась.
- Хирургия мелких животных требует широкого спектра знаний в области анатомии, физиологии, фармакологии именно мелких животных,- рассказал Rostov.ru главный ветеринар клиники доктора Кротова Алексей Кротов, - Поэтому каждая операция такого рода – уникальна.

Ростовские ветеринары спасли умирающего африканского ёжика

Сейчас жизни необычного домашнего питомца ничего не угрожает. Он вернулся в квартиру к своим хозяевам.

Ранее в Ростове спасли попавшего в капкан лисёнка.

Ростовские ветеринары спасли умирающего африканского ёжика

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!