Ростовские ветеринары спасли умирающего африканского ёжика





Ростовские ветеринары спасли умирающего африканского ушастого ежа. Колючий питомец, живший в квартире со своими хозяевами, намотал на лапку нить. Лапка сильно посинела. Зверёк мог лишиться конечности, а потом и вовсе погибнуть от воспаления.



Дополнительные трудности в лечении животного были еще и из-за того, что размером домашний ёжик немногим больше новорожденного котёнка. Чтобы снять нить и обработать лапу, животному ввели специальный успокаивающий препарат. Но от него у зверька пошла аллергическая реакция. Колючий пациент начал синеть и задыхаться.



Нужно было принимать срочные меры. Ежу ввели внутривенную инъекцию антигипоксанта. Это специальный препарат, который повышает устойчивость организма к недостатку кислорода. Зверек смог спокойно пережить все манипуляции и операция успешно завершилась.

- Хирургия мелких животных требует широкого спектра знаний в области анатомии, физиологии, фармакологии именно мелких животных,- рассказал Rostov.ru главный ветеринар клиники доктора Кротова Алексей Кротов, - Поэтому каждая операция такого рода – уникальна.







Сейчас жизни необычного домашнего питомца ничего не угрожает. Он вернулся в квартиру к своим хозяевам.



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