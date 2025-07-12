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Днем 12 июля над Азовским морем сбили беспилотник

Днем 12 июля над Азовским морем сбили беспилотник
Днем 12 июля над Азовским морем сбили беспилотник. Информацию сообщили в Минобороны РФ.

С 12:00 до 14:40 силы ПВО сбили восемь дронов над территорией страны.

Ранее, с 10:00 до 11:20, над Азовским морем также уничтожили один БПЛА.
Фото: Donday.
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