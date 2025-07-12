В Ростовской области потушили крупный природный пожар

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Цимлянском районе Ростовской области потушили крупный природный пожар. Происшествие случилось недалеко от хутора ПаршиковаВозгорание началось около 12:30 и охватило сухостой на площади 700 квадратных метров.Очевидцы вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 14 спасателей на пяти спецмашинах. Огонь удалось локализовать и потушить в течение трех часов.В ГУ МЧС донского региона отметили, что пожарным удалось предотвратить распространение пламени на сельскохозяйственные поля с пшеницей и на территорию фермерского хозяйства.