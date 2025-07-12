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В Ростовской области потушили крупный природный пожар

В Ростовской области потушили крупный природный пожар
В Цимлянском районе Ростовской области потушили крупный природный пожар. Происшествие случилось недалеко от хутора Паршикова

Возгорание началось около 12:30 и охватило сухостой на площади 700 квадратных метров.

Очевидцы вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 14 спасателей на пяти спецмашинах. Огонь удалось локализовать и потушить в течение трех часов.

В ГУ МЧС донского региона отметили, что пожарным удалось предотвратить распространение пламени на сельскохозяйственные поля с пшеницей и на территорию фермерского хозяйства.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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