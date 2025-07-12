Над Азовским морем сбили еще один беспилотник.
Над Азовским морем сбили еще один беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Силы ПВО перехватили дрон 12 июля между 10:00 и 11:20.
Ночью также был сбит беспилотник над Азовским морем.
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