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В Ростовской области с 14 июля ожидаются перебои в телерадиовещании

В Ростовской области с 14 июля ожидаются перебои в телерадиовещании
В Ростовской области с 14 июля ожидаются перебои в телерадиовещании. Об этом сообщили в РТРС.

14 июля с 8:00 до 17:00 сигнал пропадет в Ростове. В тот же день с 10:00 до 19:00 проблемы в вещании могут возникнуть в Новошахтинске.

15 июля с 8:00 до 17:00 неполадки ожидаются в Волгодонске. 16 июля с 8:00 до 17:00 не будет сигнала у жителей Конезавода имени Буденного, что в Сальском районе.

Причина отключений – профилактические работы на станциях.
Фото: Donday.
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