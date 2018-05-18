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Ростовчане пытались пронести через таможню шкуры крокодилов

Ростовчане пытались пронести через таможню шкуры крокодилов

В аэропорту Платов сотрудники таможни изъяли у пассажиров одного из международных рейсов необычный груз. Два жителя Ростова, прибывшие с отдыха, пытались пронести через таможню шкуры крокодилов.

- Мужчины шли по «зеленому» коридору, декларацию на провозимые экзотические сувениры не подавали, - рассказала сотрудник пресс-службы Ростовской таможни Анна Помазкова. - Как пояснил каждый из них, шкура пресмыкающегося должна была стать необычным подарком для близких.

Шкуры животных были изъяты и направлены в экспертно-криминалистическую лабораторию. Согласно поступившим заключениям таможенного эксперта представленные на исследование образцы являются дериватами животного, на ввоз которых необходимо разрешение Министерства природных ресурсов и экологии России.
В отношении ростовчан возбуждены дела об административных правонарушениях по статье КоАП РФ «Недекларирование в установленной форме».

Ростовчане пытались пронести через таможню шкуры крокодилов

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