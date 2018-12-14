Ростов стал одним из худших городов по качеству жизни



Ростов-на-Дону занял одно из последних мест по качеству жизни. Соответствующая информация размещена на портале Domofond.ru.



Специалисты провели опрос среди 65 тысяч жителей всей России. Респондентам предложили оценить по 10-балльной шкале утверждения о качестве экологии, чистоте, тишине, безопасности, общественном транспорте, дорогах, магазинах и рынках, спорте, отдыхе, инфраструктуре, работе ЖКХ, соотношении доходов и цен.



По итогам исследования Ростов занял 110-е место среди 150 городов. Самую высокую оценку дончане дали магазинам и дружелюбным соседям. Самую низкую — качеству дорог и парковок, а также соотношению доходов и цен.



Опрос проводился до транспортной «революции», но уже тогда ростовчане были недовольны качеством дорог и транспорта. Сейчас бы они, возможно, дали более низкую оценку этим категориям.



Одни из последних мест заняли ещё несколько городов Ростовской области: Волгодонск — 111-е место, Таганрог — 131-е место, Новошахтинск и Шахты — 137-е и 144-е места соответственно. Предпоследняя ступень досталась Новочеркасску.



К слову, самую высокую оценку уровня жизни дали жители Анапы, Геленджика и Грозного.