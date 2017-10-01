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Редкое немецкое приспособление для стрельбы из окопов нашли на Миус-Фронте

Редкое немецкое приспособление для стрельбы из окопов нашли на Миус-Фронте
Редкое немецкое приспособление для стрельбы из закрытых позиций нашли поисковики «Миус-Фронта» на месте боёв в Ростовской области.

Подобная конструкция позволяла немецкому солдату находиться в окопе и при этом вести стрельбу из винтовки или пулемёта, наблюдая за целью через прицел-перископ, не высовываясь из укрепления. Устройство состояло из трёх частей – приклада, корпуса и перископа. Ничего подобного на вооружении Советской армии в тот период не было.

Уничтожить противника в этом случае можно было только с помощью прицельного миномётного огня. Что и произошло в данном случае. Хозяин хитрого прибора навсегда остался на полях Миус-Фронта, его «нашёл» маленький осколок советской мины.
- Это техническое инженерное оборудование можно назвать экспериментальным. Оно было сделано и впервые стало применяться в марте 1943 года. Ранее ничего подобного в Ростовской области не находили, - рассказал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков. - Это говорит о том, что на Миус-Фронте немцы использовали свои самые передовые технологии. Нашим солдатам приходилось сталкиваться с новейшими системами залпового огня, артиллерией, танками «Тигр».

Редкое немецкое приспособление для стрельбы из окопов нашли на Миус-Фронте

Находка, как и другие, будет передана в строящийся музей «Самбекские высоты». Поисковики уже собрали внушительную коллекцию экспонатов для будущего музея. Сейчас в разгаре осенние полевые работы на местах боёв в Примиусье. Участники поискового отряда отрабатывают ранее не изученные места немецкой обороны. На данный момент им удалось найти более 10 погибших солдат, личные вещи бойцов, фрагменты советского и немецкого вооружения.

Редкое немецкое приспособление для стрельбы из окопов нашли на Миус-Фронте

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