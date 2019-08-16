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Банку американских консервов нашли на местах боёв на Миус-Фронте

Банку американских консервов нашли на местах боёв на Миус-Фронте
Поисковики не прекращают работу на местах кровопролитных боёв на Миус-Фронте. Неустанный интерес донских поисковиков помогает устанавливать всё новые и новые факты о событиях более чем 70-летней давности.

На днях представители отряда «Миус-Фронт» обнаружили банку американских мясных консервов. Иностранный паёк – свидетельство помощи США сражающимся бойцам Южного Фронта.
- Частям первой линии наступления выдавали усиленное питание, - рассказали в поисковом отряде. - Мы вообще часто находим предметы, поставляемые на фронт в рамках программы Лэнд Лиз: американские ботинки, ремни, продовольствие, вооружение.
Поисковики отмечают, что иностранные поставки не были редкостью под Ростовом и на Миус-Фронте.

Добавим, что ленд-лиз – это государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты. Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США в марте 1941 года.

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