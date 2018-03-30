Новый парк на Левом берегу Дона откроют 1 мая



В Ростове 1 мая запланировано открытие нового городского парка культуры и отдыха – «Левобережного».



Парк расположен в зоне городского пляжа на площади 16 гектаров. На его территории есть велосипедные дорожки, спортивные площадки и детская игровая зона. Парковая зона вымощена плиткой «под булыжник», на прогулочной установлены садово-парковые диваны. У входа в парк оборудована автопарковка. Здесь же планируется разместить остановку общественного транспорта.



На строительство парка было потрачено 694,6 миллиона рублей.



В планах городских властей - построить на территории «Левобережного» каток.