Авторизация

Регистрация


  • USD 57.54
  • EUR 70.92
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Новый парк на Левом берегу Дона откроют 1 мая

Новый парк на Левом берегу Дона откроют 1 мая
В Ростове 1 мая запланировано открытие нового городского парка культуры и отдыха – «Левобережного».

Парк расположен в зоне городского пляжа на площади 16 гектаров. На его территории есть велосипедные дорожки, спортивные площадки и детская игровая зона. Парковая зона вымощена плиткой «под булыжник», на прогулочной установлены садово-парковые диваны. У входа в парк оборудована автопарковка. Здесь же планируется разместить остановку общественного транспорта.

На строительство парка было потрачено 694,6 миллиона рублей.

В планах городских властей - построить на территории «Левобережного» каток.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.