Новые платформы для городских электричек построят в Ростове





Новые платформы для электричек построят в Ростове. Горожане все чаще пользуются этим видом транспорта.



В первую очередь остановку построят в створе улицы Оганова, чтобы обеспечить транспортной связью жителей ЖК «Суворовский» и микрорайона Военвед. Следующей должна стать платформа в районе микрорайона «Северная звезда» в Батайске.



По данным пресс-службы правительства, количество пассажиров с начала 2017 года увеличивается каждый месяц на 10%. А всего с января до начала марта ростовские электрички перевезли около 14 тыс. человек.



