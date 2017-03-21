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Новые платформы для городских электричек построят в Ростове

Новые платформы для городских электричек построят в Ростове

Новые платформы для электричек построят в Ростове. Горожане все чаще пользуются этим видом транспорта.

В первую очередь остановку построят в створе улицы Оганова, чтобы обеспечить транспортной связью жителей ЖК «Суворовский» и микрорайона Военвед. Следующей должна стать платформа в районе микрорайона «Северная звезда» в Батайске.

По данным пресс-службы правительства, количество пассажиров с начала 2017 года увеличивается каждый месяц на 10%. А всего с января до начала марта ростовские электрички перевезли около 14 тыс. человек.

Новые платформы для городских электричек построят в Ростове

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Гость Ник

Сегодня, 19:51

Метро сделайте! Или хотя бы моно рельсы для трамвая. Еще чернышев обещал, сейчас в Думе сидит. Сити менеджеры ничего хорошего не сделали для ростовчан.

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