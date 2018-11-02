На Дону выросло число занесенных в Красную книгу животных



В Ростовской области выросла численность редких, занесенных в Красную книгу России млекопитающих. Среди них - перевязка южнорусская и выдра.



Такие данные были получены в ходе работы над Атласом млекопитающих Юга России. Учёные уже получили данные по 235 видам животных из 332 обитающих в России, что составляет 71%.

- Мы работаем немного меньше года. В настоящее время портал данных «Млекопитающие России», на основе которого будет готовиться Атлас, содержит около 20 тысяч записей, - рассказал координатор по Югу России – заместитель председателя по научной работе ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Валерий Стахеев. - Наибольшее количество по регионам принадлежит Ростовской области. По нашему региону внесено более 2 000 записей. Их вносили профессиональные зоологи и любители, также использовались сведения от охотоведов.



Кроме сбора данных, ученые занимались анализом нормативных документов, связанных с млекопитающими (охота, охрана природы, борьба с вредителями). В процессе выяснилось, что многие документы содержат недостоверные сведения о том или ином виде, а их видовая идентификация давно не проводилась.

- В списки охотничьих животных иногда включаются виды, отсутствующие в конкретном субъекте Федерации, - добавил Валерий Стахеев. - Красные книги могут включать виды, которые были зарегистрированы один раз сто лет назад и никогда не были зарегистрированы на территории.



Так, интереснейшей находкой на юге страны стала степная кошка. В фауне России это животное появилось около 10 лет назад. Как отмечают учёные, этот вид проник к нам из Казахстана, Закавказья и Средней Азии.





Степной кот

Наравне с учеными в работе над Атласом принимают участие обычные жители. Данные любителей природы играют особую роль в наполнении базы. Нередко они делают по-настоящему интересные находки. Например, пенсионер из Таганрога Анатолий Кузьмин сделал много хороших наблюдений за млекопитающими в Неклиновском районе. Он самостоятельно приобрел фотоловушки и теперь регулярно радует ученых снимками из жизни животных.