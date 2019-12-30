Учёные обнаружили в Ростовской области новые виды мышей



Новые виды мышей нашли в Ростовской области. Теперь донской регион стал лидером по количеству пород этих грызунов.



Ранее были известны курганчиковая, желтогорлая, малая лесная и домовая мыши. Теперь, по данным РИА, список пополнился степной (жёлтобрюхой) и обыкновенной лесной (европейской).



- Теперь в Ростовской области - четыре вида лесных мышей и два домовых, - пояснил заместитель председателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев. – В России больше нет регионов с такой численностью видов этих грызунов.



По словам учёного, количество пород объясняется разнообразием ландшафта. Увеличение численности мышей хорошо сказывается на экологии. В частности, появляются новые хищники, питающиеся ими.