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Учёные обнаружили в Ростовской области новые виды мышей

Учёные обнаружили в Ростовской области новые виды мышей
Новые виды мышей нашли в Ростовской области. Теперь донской регион стал лидером по количеству пород этих грызунов.

Ранее были известны курганчиковая, желтогорлая, малая лесная и домовая мыши. Теперь, по данным РИА, список пополнился степной (жёлтобрюхой) и обыкновенной лесной (европейской).

- Теперь в Ростовской области - четыре вида лесных мышей и два домовых, - пояснил заместитель председателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев. – В России больше нет регионов с такой численностью видов этих грызунов.

По словам учёного, количество пород объясняется разнообразием ландшафта. Увеличение численности мышей хорошо сказывается на экологии. В частности, появляются новые хищники, питающиеся ими.

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