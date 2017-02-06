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Контрольно-счетная палата Ростовской области арендует автомобили на 11,5 млн руб.

Контрольно-счетная палата Ростовской области арендует автомобили на 11,5 млн руб.

Контрольно-счетная палата Ростовской области арендует 9 автомобилей на девять месяцев за 11,5 млн руб. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Источником финансирования выступает бюджет области.

За 11 413 293,33 руб. восемь седанов и один универсал будут арендованы на 212 рабочих дня в период с марта по декабрь 2017 года. Автомобили должны быть с усилителями рулевого управления, системой обогрева и кондиционирования воздуха, климат-контролем и прочими приятными мелочами. При чем, ежедневно на линию должны выходить только восемь водителей.

Согласно документам закупки, организация, выигравшая тендер, должна будет за свой счет оформить документы, связанные с автотранспортом в органах ГИБДД, включая оформление разрешений для проезда и права стоянки у здания заказчика, в аэропорт, ж/д вокзалы, автовокзалы и другие автостоянки, требующие специального разрешения на парковку транспорта, оплатить ОСАГО и другие виды страхования автомобилей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 февраля. Победитель будет определен 27 февраля.

Отметим, что ранее Донская контрольно-счетная палата на два месяца арендовала 9 автомобилей за 2,2 млн руб. Тогда водители возили чиновников в течение 35 рабочих дней.

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