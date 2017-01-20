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Топ-3 «зимних» фильмов для семейного отдыха

Топ-3 «зимних» фильмов для семейного отдыха

Заряжаясь «снежным» настроением невольно забываешь обо всем плохом, что случалось на протяжении предыдущих 12 месяцев и понимаешь, что уже имеешь все действительно ценное. Как насчет того, чтобы немного продлить это волшебное время и провести время в кругу тех, кто действительно дорог? Тем более что комедии и мелодрамы об удивительных зимних приключениях помогут создать по-настоящему уютную, праздничную атмосферу.

«Королевское Рождество» из киноколлекции - зарубежная комедийная мелодрама от режиссера Алекса Замма. Прямо накануне Рождества начальница преподносит Элли неприятный подарок — увольнение. Однако девушке по-настоящему везет: приглашения на временную работу гувернанткой в знатную и богатую семью поступают не каждый день. Да еще и жить нашей героине предстоит в настоящем замке! Удастся ли Элли ужиться с королем Максимилианом и капризной принцессой Феодорой? Ведь гадкая графиня Селия уже наготове и не даст спуску потенциальной претендентке на руку и сердце Максимилиана.

По-настоящему интересная комедия «Старый» Новый год» от режиссера Гэри Маршала поведает зрителю сразу несколько историй. По старой морской традиции в последнюю секунду старого года на Таймс-сквер по флагштоку спускается большой и красочный хрустальный шар. Это мгновение всегда транслируется множеством телеканалов мира, но сегодня случается немыслимое: шар опаздывает, тем самым запуская череду неожиданных событий. Попробуйте угадать, каким образом эти происшествия свяжут судьбы героев фильма, даруя каждому собственное новогоднее чудо!

Режиссер Сет Гордон предлагает присоединиться к приключениям необычной парочки в комедийной драме «Четыре рождества». Представьте сами, Брэд и Кейт в отношениях уже три года, но до сих пор не хотят ни жениться, ни заводить детей. Родители героев в разводе и каждый уже нашел себе нового партнера: приглашений на семейный праздник хоть отбавляй. Удастся ли нашим героям пройти проверку отношений?

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