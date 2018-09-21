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В шахте лифта в ростовской многоэтажке произошёл пожар

В шахте лифта в ростовской многоэтажке произошёл пожар

В Ростове в одной из многоэтажек Северного жилого массива произошёл пожар. Очаг возгорания находился в шахте лифта. ЧП случилось 25 сентября около 8:30 на улице Петренко.

Пламя вспыхнуло в шахте лифта дома № 16. В результате возгорания подъезд здания мгновенно заволокло дымом.

Жильцы вызвали спасателей. Прибывшие пожарные за несколько минут ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, к тушению привлекались восемь человек и две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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