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В Ростовской области рабочие разбились насмерть, упав с 16-метровой высоты

В Ростовской области рабочие разбились насмерть, упав с 16-метровой высоты
В Ростовской области рабочие разбились насмерть, упав с 16-метровой высоты. Трагедия случилась 5 июля в цехе завода «Феррум».

По информации СУ СК Ростовской области, 42-летний и 31-летний мужчины выполняли ремонтные работы. Однако в это время они не были привязаны страховочными тросами. В один момент рабочие упали с 16-метровой высоты.
- По данному факту проводится проверка, - отметил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. – По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. 

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