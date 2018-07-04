В Ростовской области рабочие разбились насмерть, упав с 16-метровой высоты



В Ростовской области рабочие разбились насмерть, упав с 16-метровой высоты. Трагедия случилась 5 июля в цехе завода «Феррум».



По информации СУ СК Ростовской области, 42-летний и 31-летний мужчины выполняли ремонтные работы. Однако в это время они не были привязаны страховочными тросами. В один момент рабочие упали с 16-метровой высоты.

- По данному факту проводится проверка, - отметил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. – По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.